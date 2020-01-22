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أسرة الطفل المنتحر ببورسعيد تكشف أسباب الحادث

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:58 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
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أكدت التحريات التي قام بها رجال مديرية أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، في حادثة العثور على طفل مشنوقًا داخل غرفته، أنه كان يعاني من اكتئاب.

وأضاف مصدر، أن أهل الطفل أوضحوا أنه كان منطويا على نفسه "شبه متوحد" وأنه كان يلعب مع أحد أصدقائه "بلاي استيشن"، وعندما دخلت عليه والدته تسأله أن يتناول وجبة العشاء وجدته معلقًا بحبل من رقبته "شانق نفسه".

وأشار، إلى أن الأسرة كانت تستعد لتبديل الشقة، ولذا كان متوفر وجود حبل لربط أثاث المنزل فيها، لافتا إلى أنه اعتاد على القيام ببعض التصرفات التي تسببت في قلق لأسرته، فقد تغيب ذات مرة عن المنزل، وتم البحث عنه لساعات طويلة إلى أن تم عودته متأخرا.
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