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رئيس اتحاد الميني الفوتبول: كرة رمسيس تعيد اكتشاف حضارات الفراعنة للعالم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:57 م
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كرة رمسيس
كرة رمسيس
أية حمروشي
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أكد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للميني فوتبول أن مصر أصبحت قبلة البطولات والمنافسات العربية والإقليمية والعالمية وتوج ذلك باستضافتها النسخة الأولي من البطولة العربية المقرر انطلاقها 28 فبراير حتى 5 مارس وذلك بعد إشهار الاتحاد المصرى للميني فوتبول والتي أقيم حفل القرعة الخاص بها بقصر محمد علي التاريخي بالمنيل تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياض.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة "الصومال والجزائ ولبنان فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات "تونس - جيبوتي - السعودية - العراق"

أبو الهول رمز البطولة

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للميني فوتبول عن تميمة البطولة، وتمثلت في تمثال أبوالهول، ليكون عنوانا ورمزا للبطولة العربية، وقد تم تصميم التميمة بشكل معاصر للزمن الذي نعيش فيه مرتديا الزي الرسمي لمنتخبنا الوطني المصري وعلى الصدر تم نقش خريطة الوطن العربي دلالة على وحدتنا العربية.

كرة رمسيس

وفجر أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للميني فوتبول خلال حفل القرعة الذى تم بثه على الهواء مباشرة على التليفزيون المصرى والعديد من الفضائيات المصرية والعربية مفاجأة حين أعلن عن فكرته والتي تتمثل في صناعة مصرية خالصة لكرة رسميه للميني فوتبول.مشيرًا أن الكرة معتمدة من الاتحاد الدولى للعبة فى سابقة هى الأولى من نوعها عربيا وافريقيا من خلال منتج رياضي مصري سيجوب العالم من خلال مختلف بطولات الميني فوتبول المحلية والعربية والإقليمية والعالمية وأطلق عليها اسم رمسيس.

وأكد رئيس الاتحاد أن فكرة الكرة تعد ابتكارًا مصريًا سينتشر عبر مختلف الدول العربية والعالمية، وتكون ماركة مصرية خالصة، تحت شعار مصري أثرى تاريخي وهو اسم رمسيس الثاني الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية، سماه خلفاؤه والحكام اللاحقين له بالجد الأعظم”.

وتابع: “وتكون ماركة عالمية معتمدة من الاتحاد الدولي للميني فوتبول wmf بقياس 4.5 وستكون ان شاء الله الكرة الرسمية في البطولة العربية للميني فوتبول مصر 2020، اليوم لتمثل رياضة الميني فوتبول في مصر انطلاقة رياضية وصناعية.

وشهد حفل القرعة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول رئيس اللجنة المنظمه للبطولة وأحمد دنش رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول، وأشرف بن صالحه نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة،.ووفد من الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي.وعديد الشخصيات العامه ونجوم الرياضة.والاعلام والقنوات التلفزيونية
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الكلمات المفتاحية

كرة رمسيس رمسيس الميني فوتبول اخبار الرياضة اليوم

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