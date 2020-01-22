مركز الإحصاء الإيراني يعلن عن زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع
كشف مركز الإحصاء الإيراني، في تقرير له اليوم الأربعاء، عن زيادة غير مسبوقة في أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضروات بنسبة 70 %، فيما سجلت المواد الغذائية الأخرى بنسبة 52.4 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية.
وبلغت نسبة التضخم السنوي، بحسب
التقرير 38.6% خلال نفس الفترة التي انتهت في 20 يناير مقارنة بالفترة التي قبلها.
وأظهر التقرير أن الرقم انخفض بنسبه
1.4% مقارنة بالشهر السابق عندما بلغ معدل التضخم السنوي 40%، ورغم انخفاض نسبة التضخم
الكلية، إلا أن ذلك لا يعني انخفاضاً في أسعار السلع والخدمات.
كما انخفض الريال الإيراني بمقدار 4 أضعاف
مقابل العملات الرئيسية في العامين الماضيين.
وكانت البيانات قد كشفت، أن التضخم في المناطق
الريفية كان أعلى بكثير منه في المدن. وبلغ التضخم الريفي والحضري 42 و38% على التوالي.
واستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي،
كان معدل التضخم في 2019 حوالي 35.7%، وهو التصنيف العالمي الخامس بعد فنزويلا والسودان
وزمبابوي والأرجنتين على التوالي.
وفي ظل ثقل العقوبات الأمريكية على طهران بسبب برنامجها النووي، تراجع الاقتصاد الإيراني في 2018 وانكمش بنسبة 4.8 %، بينما انكمش العام الماضي بنسبه 9.5 % تقريباً.