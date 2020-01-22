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مركز الإحصاء الإيراني يعلن عن زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:00 م
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أسعار السلع
أسعار السلع
وكالات
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كشف مركز الإحصاء الإيراني، في تقرير له اليوم الأربعاء، عن زيادة غير مسبوقة في أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضروات بنسبة 70 %، فيما سجلت المواد الغذائية الأخرى بنسبة 52.4 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية.

 

وبلغت نسبة التضخم السنوي، بحسب التقرير 38.6% خلال نفس الفترة التي انتهت في 20 يناير مقارنة بالفترة التي قبلها.

 

وأظهر التقرير أن الرقم انخفض بنسبه 1.4% مقارنة بالشهر السابق عندما بلغ معدل التضخم السنوي 40%، ورغم انخفاض نسبة التضخم الكلية، إلا أن ذلك لا يعني انخفاضاً في أسعار السلع والخدمات.

 

كما انخفض الريال الإيراني بمقدار 4 أضعاف مقابل العملات الرئيسية في العامين الماضيين.

 

وكانت البيانات قد كشفت، أن التضخم في المناطق الريفية كان أعلى بكثير منه في المدن. وبلغ التضخم الريفي والحضري 42 و38% على التوالي.

 

واستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، كان معدل التضخم في 2019 حوالي 35.7%، وهو التصنيف العالمي الخامس بعد فنزويلا والسودان وزمبابوي والأرجنتين على التوالي.

 

وفي ظل ثقل العقوبات الأمريكية على طهران بسبب برنامجها النووي، تراجع الاقتصاد الإيراني في 2018 وانكمش بنسبة 4.8 %، بينما انكمش العام الماضي بنسبه 9.5 % تقريباً.

 

 

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الكلمات المفتاحية

مركز الإحصاء الإيراني زيادة غير مسبوقة ايران أسعار السلع

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