وقفة تضامنية في أبوتشت المركزي احتجاجًا على إقالة مدير المستشفى

وتبين خلال زيارة وكيل الصحة، سوء الحالة العامة للنظافة في المستشفى، ليقرر إعفاء الدكتور عطالله عطية، مدير المستشفى من منصبه، وعودته إلى عمله الأصلي كأخصائي جراحه عامة بمستشفى قوص المركزي، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.



وعلى الفور كلف وكيل وزارة الصحة، الدكتور مصطف فندي، مدير الإدارة الصحية بأبوتشت، للقيام بأعمال مدير المستشفى لحين شغل الوظيفة.



نظم عددًا من الأطباء والعاملين بمستشفى أبوتشت المركزي، وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، ضد قرار إعفاء الدكتور عطاالله عطية، مدير مستشفى أبوتشت، عن منصبه، وعودته إلى عمله الأصلي في مستشفى قوص، إذ طالب المتضامنون، بعدول المسؤولين عن قرار الإعفاء، وعودته إلى منصبه، خاصة أن الدكتور عطالله عطية، من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة الإدارية.ونشرت "الفجر"، الإشارة الرسمية لقرار إقالة الدكتور عطالله عطية محمد، مدير مستشفى أبوتشت المركزي، في شمال محافظة قنا، الذي أتى على خلفية قيام الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزراة الصحة بقنا، بزيارة مفاجئة إلى المستشفى، ولاحظ تغيب جميع الأطباء عدا واحد، بالإضافة إلى وجود مرضى في الأقسام الداخلية.