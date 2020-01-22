Advertisements
Advertisements
Advertisements

وقفة تضامنية في أبوتشت المركزي احتجاجًا على إقالة مدير المستشفى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
نظم عددًا من الأطباء والعاملين بمستشفى أبوتشت المركزي، وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، ضد قرار إعفاء الدكتور عطاالله عطية، مدير مستشفى أبوتشت، عن منصبه، وعودته إلى عمله الأصلي في مستشفى قوص، إذ طالب المتضامنون، بعدول المسؤولين عن قرار الإعفاء، وعودته إلى منصبه، خاصة أن الدكتور عطالله عطية، من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة الإدارية.

ونشرت "الفجر"، الإشارة الرسمية لقرار إقالة الدكتور عطالله عطية محمد، مدير مستشفى أبوتشت المركزي، في شمال محافظة قنا، الذي أتى على خلفية قيام الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزراة الصحة بقنا، بزيارة مفاجئة إلى المستشفى، ولاحظ تغيب جميع الأطباء عدا واحد، بالإضافة إلى وجود مرضى في الأقسام الداخلية.

وتبين خلال زيارة وكيل الصحة، سوء الحالة العامة للنظافة في المستشفى، ليقرر إعفاء الدكتور عطالله عطية، مدير المستشفى من منصبه، وعودته إلى عمله الأصلي كأخصائي جراحه عامة بمستشفى قوص المركزي، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

وعلى الفور كلف وكيل وزارة الصحة، الدكتور مصطف فندي، مدير الإدارة الصحية بأبوتشت، للقيام بأعمال مدير المستشفى لحين شغل الوظيفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكيل وزارة الصحة بقنا وقفة تضامنية مدير مستشفى ابو تشت قنا الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 5 ساعات

"شديد البرودة ليلا".. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

منذ أقل من ساعتين

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو

منذ أقل من ساعة

أول لاعب يرفضه كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي الخاسر الأكبر.. سعر إعارة وليد أزارو للاتفاق

منذ أقل من ساعة

إقالة ميدو من تدريب المقاصة

منذ 40 دقيقة

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

إعفاء مدير مستشفى من منصبه لعدم التزامه بتحقيق الإنضباط الإداري فى دمياط

محافظ دمياط يقرر إعفاء مدير مستشفى كفر البطيخ من منصبه

وكيل "صحة" قنا: تكريم المتميزين في مجال مكافحة العدوى بالمحافظة

وكيل "صحة الشرقية" يقيل مدير مستشفى منيا القمح المركزي لضربه ممرضة

كواليس إقالة مدير مستشفى أبو تشت من منصبه في قنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو

11:18 ص

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status