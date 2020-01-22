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عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل انتقال وليد أزارو للاتفاق
الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:46 ص
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علي نبوي
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أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي انضمام وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لنادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.
ويحصل الأهلي على 300 ألف دولار نظير إعارة أزارو إلى الاتفاق السعودي فيما سيحصل المهاجم المغربي على 500 ألف دولار.
وكان
الاتفاق السعودي قد تقدم بعرض رسمي لاستعارة اللاعب، في ظل خروجه من حسابات الجهاز
الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والاعتماد على مروان محسن
وجونيور أجايي في المباريات الماضية.
ومن
المنتظر أن يقدي الأهلي السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد، قبل مباراة النجم الساحلي
التونسي في دوري أبطال إفريقيا كبديل عن وليد أزارو.
ويلعب
الأهلي مع النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات
الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويحصل الأهلي على 300 ألف دولار نظير إعارة أزارو إلى الاتفاق السعودي فيما سيحصل المهاجم المغربي على 500 ألف دولار.
وكان
الاتفاق السعودي قد تقدم بعرض رسمي لاستعارة اللاعب، في ظل خروجه من حسابات الجهاز
الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والاعتماد على مروان محسن
وجونيور أجايي في المباريات الماضية.
ومن
المنتظر أن يقدي الأهلي السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد، قبل مباراة النجم الساحلي
التونسي في دوري أبطال إفريقيا كبديل عن وليد أزارو.
ويلعب
الأهلي مع النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات
الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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