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في عيد ميلادها الـ75.. تعرف على سر رفض نبيلة عبيد للإنجاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:41 ص
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نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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احتفلت النجمة نبيلة عبيد بعيد ميلادها، والتي أكملت عامها الـ75، وذلك برفقة عدد كبير من النجوم زملائها من الوسط الفني، فهي من مواليد 21 يناير 1945، وبدأت مشوارها الفني عام 1961، وقدمت عشرات الأفلام ومنحها الجمهور لقب نجمة مصر الأولى. 

وتزوجت نبيلة عبيد أكثر من مرة، ولكنها رفضت فكرة الإنجاب وكشفت مؤخرًا في لقاء تلفزيوني، عن سبب اتخاذها لهذا القرار، وقالت: "كان هدفي الأول فني واسمي ورفضت فكرة تكوين أسرة واكتفيت بجمهوري".

وقالت نبيلة عبيد: "من أسباب رفضي للإنجاب أيضًَا هو رغبتي في الحفاظ على رشاقتي، فكنت أخشى أن يتأثر جسمي من الإنجاب".

وأضافت نبيلة عبيد: "فضلت الفن عن تكوين الأسرة بكامل إرادتي، مشيرة إلى أنها ليست نادمة على ذلك، فالجمهور عوضها عن ذلك".

وقدمت نبيلة عبيد عددًا من الأعمال الهامة، منها "الراقصة والسياسي"، و"رابعة العدوية"، و"العذراء والشعر الأبيض"، و"الآخر"، و"كشف المستور"، و"شادر السمك"، لتصبح واحدة من أهم نجمات مصر على مر العصور، ونجمة مصر الأولى كما يُلقبونها.
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