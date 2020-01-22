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مفاجأة المنتخب لثنائي الزمالك

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:45 ص
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الفجر الرياضي
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كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن رغبته في ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

 

وأوضح البدري تصريحات إذاعية أنه يرغب في ضم عدد من اللاعبين مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن مهاجم الأهلي لأنه يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة ومستواه يؤهله لدخول دائرة ترشيحات المنتخب".

 

وأضاف البدري: "محمد أبو جبل يسير بشكل جيد مع الزمالك وإذا استمر على هذا المستوى سينضم لنا وأيضًا هناك المهدي سليمان والهاني سليمان وعامر عامر يسيرون بشكل جيد ويمكن أن يكونوا إضافة قوية لنا.

 

وأشار مدرب منتخب مصر إلى أنه يتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وحرص على الحديث معه عقب هدفه في شباك مانشستر يونايتد في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي التي انتهت للريدز بهدفين نظيفين.

 

ويستعد منتخب مصر لمباراتي توجو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتي ستقام بالكاميرون 2021.

 

 

 

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نادي الزمالك منتخب مصر مصطفى محمد الزمالك اخبار الزمالك

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