نيكول سابا تكشف حقيقة "حملها".. وترد على الشامتين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة حول "حمل" المطربة نيكول سابا، وهو ما أثار جدلًا، حول النجمة اللبنانية.





رد نيكول سابا





وردت نيكول سابا على هذه الشائعة، بفيديو نشرته على حسابها الشخصي، عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، لتكشف حقيقة "حملها" من عدمها.





نيكول سابا "مش" حامل





وقالت نيكول سابا عبر إنستجرام: "نمت واستيقظت وجدت الجميع يهنئوني بالحمل"، وهو ما عرضني لصدمة كبيرة، حول سبب انتشار هذه الشائعة في هذا التوقيت.





خبر كاذب





وأكدت نيكول سابا على أن هذا الخير كاذب، ولا يخرج عن كونه شائعة، وأنها ليست "حامل"، وكل ما يتم تداوله غير صحيح.





إشاعة سخيفة





وأضافت المطربة اللبنانية نيكول سابا: "إذا حدث الحمل سأعلنه بشكل متحضر، وليس كما أشيع عني في هذه الإشاعة السخيفة، وهل يعقل في 2020 أن تظل هذه الإشاعات بهذا الشكل، وأنا متصالحة مع نفسي ومع زوجي ومع حالي، ولا أحتاج معقدين ولا مكبوتين لكي يعملوا مني قصة".





نصيحة نيكول سابا لمروجي الشائعات





واختتمت نيكول سابا حديثها قائلةً: "عندكم قنوات أنامل ديكومنتري، أتفرجوا عليها وانسوني".



