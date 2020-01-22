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الأرصاد: طقس شديد البرودة يصل لحد الصقيع ببعض المناطق

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:23 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب الشبورة المائية الموجودة على أغلب الطرق، مناشدًا قائدي السيارات القيادة بهدوء واتباع تعليمات المرور، وعبور المشاة من المناطق المخصصة لذلك.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك هدوء نسبي في نشاط الرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط نتيجة نشاط الرياح بهذه المناطق.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك فرص لتساقط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية قد تكون أكثر غزارة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال سيناء، تمتد خفيفة جدًا على القاهرة، ولا تؤثر تمامًا على الأنشطة اليومية.
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الكلمات المفتاحية

شديد البرودة الطقس الصقيع الأرصاد

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