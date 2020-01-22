Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22-1-2020 بالأسواق

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:09 ص
Advertisements
اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
Advertisements
أسعار اللحوم في السوق المحلي

حافظت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22- 1-2020 على ثباتها في السوق المحلي، وتشهد أسعار اللحوم حالة من الاستقرار في السوق المحلي خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار اللحوم في الأسواق اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم 22-1-2020

سجل سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز بين 110 و 130جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، وسجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه، وسجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها، وسجل كيلو اللحم الضأن من 125 وحتى 150جنيها، و سجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، و تراوح سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، فيما سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما  سجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

اسعار اللحوم في مصر اليوم اسعار اللحوم في الاسواق اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم الان اسعار اللحوم

أخبار تهمك

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. إدارة برشلونة حددت موعد رحيل كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ 33 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ 43 دقيقة

تغيير جديد في صفقات ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 11 ساعة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

03:46 ص

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

05:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status