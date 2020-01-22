برلمانية في طلب إحاطة: ضعف الرقابة على الزوايا تروج للإرهاب

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن انتشار الزوايا في المناطق العشوائية دون رقابة أو متابعة حقيقية من وزارة الأوقاف.



وأشارت النائبة، إلى انتشار العديد من الزوايا "المساجد الصغيرة" في المناطق العشوائية والشعبية بضواحي مصر، بعيدًا عن رقابة وزارة الأوقاف.



وأكدت أن غياب رقابة الأوقاف على هذه المباني يسمح بالترويج للفكر الإرهابي، خاصة وأن هناك العديد من أصحاب هذه الزوايا من أنصار الجماعة الإرهابية والسلفية المتشددة، والتي لا تلتزم بقرارات وزارة الأوقاف أو الخطاب الوسطي.



ولفتت النائبـة، إلى أن هذه الزوايا تستقطب الشباب لصياغة عقولهم، ويزرعون بداخلهم بذور العنف والإرهاب، حيث إن المناطق العشوائية والزوايا المنتشرة فيها، تمثل أرضًا خصبة لأفكار الإرهاب المسمومة.



وطالبت، بضرورة تدخل وزارة الأوقاف وفرض هيمنتها على هذه الزوايا والتحكم في اختيار الأئمة والخطباء بها.



وأوضحت داليا يوسب، أن سببا في انتشار الزوايا هو اعتقاد المواطنين أن بناء زواية في منزله المخالف لقانون البناء، يمنع الحكومة من إزالته وهو ما يجب ردعه تماما حيث أنها سببوبه للبناء المخالف وليس تقربا إلى الله.



وشددت على ضرورة منع إنشاء أي مساجد أو زوايا إلا بموافقة الحكومة وتعيين إمام لها والتأكد من صلاحية الأرض المقامة عليها.