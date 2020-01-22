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"القوى العاملة": فض إضراب 300 عامل.. وصرف أجورهم الأحد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديريتها بالجيزة، من فض إضراب 300 عامل بشركة إيجيبت بالمنطقة الصناعة الرابعة، وذلك بعد أن انتقل مدير المديرية لمقر المنشأة وتفاوض مع إدارة الشركة على صرف المرتبات المتأخرة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية محمد عيسى، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها في الإطار القانوني، وتلقت الوزارة من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع إدارة الشركة والعمال على صرف راتب شهر ديسمبر 2019 الأحد المقبل 26 يناير 2020، وقد تم إعطاء العاملين بالشركة إجازة حتى صرف المرتب.

وقدم الوزير، الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.
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الكلمات المفتاحية

فض اضراب عمال القوى العاملة الجيزة

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