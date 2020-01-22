تايوان تدعو الصين لتبادل معلومات "صحيحة" عن فيروس كورونا

دعا رئيس تايوان تساي إنج ون، اليوم الأربعاء، الصين إلى تبادل المعلومات "الصحيحة" حول فيروس كورونا الجديد، ومنظمة الصحة العالمية بعدم استبعاد تايوان من التعاون في تفشي المرض لأسباب سياسية.



وأكدت السلطات أكثر من 400 حالة إصابة بالفيروس في الصين، معظمها في مدينة ووهان بوسط البلاد حيث ظهر الفيروس لأول مرة في نهاية عام 2019. وقد مات تسعة أشخاص.



وانتشر الفيروس، الذي قال مسؤولو الصحة إنه يمكن نقله من شخص لآخر، إلى مدن من بينها بكين وشانجهاي، وتم تأكيد وجود حالات في تايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتايوان.



وتايوان ليست عضوًا في منظمة الصحة العالمية بسبب اعتراض الصين، التي تعتبر الجزيرة مقاطعة صينية لا يحق لها المشاركة في المنظمات الدولية إلا إذا قبلت أنها جزء من الصين.



وصرحت تساي، الزعيمة التايوانية، في حديث للصحافيين بعد تأكيد تايوان يوم الثلاثاء لأول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي امرأة عائدة إلى تايوان من ووهان "أن الصين عليها أن تفي بالتزاماتها الدولية".



وأضافت تساي إنها تأمل في الشفافية وأن الصين "ستتشارك مع تايوان المعلومات الصحيحة عن الفيروس".



وأوضحت أيضًا، هذا مفيد أيضا لشعب الصين، فنحن نعتقد أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تأتي قبل حماية الناس.



وقالت تساي إن تايوان جزء من المجتمع الدولي وتواجه نفس التحديات والمخاطر الصحية التي يواجهها الجميع.



أضافت أيضًا "أدعو منظمة الصحة العالمية مرة أخرى إلى عدم استبعاد تايوان بسبب عوامل سياسية. فتايوان في طليعة الوقاية من الأوبئة العالمية. ويجب أن يكون هناك مجال في منظمة الصحة العالمية لمشاركة تايوان".



وشهدت العلاقات بين تايبيه وبكين تدهورًا منذ تولي تساي السلطة في عام 2016، حيث تشتبه الصين في دفعها نحو الاستقلال الرسمي للجزيرة. وتقول إن تايوان هي بالفعل دولة مستقلة تحت جمهورية الصين.



ولم يرد مكتب منظمة الصحة العالمية في بكين على الفور على طلب للتعليق، ولكن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز يوم الثلاثاء إنه يتم إبقاء تايوان على اطلاع.



وأضاف "يتم إبلاغ السلطات التايوانية، بما في ذلك خبراء الصحة، من خلال القنوات عبر المضيق وكذلك القنوات المرتبطة باللوائح الصحية الدولية".



وصرح نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية "لى بن" للصحفيين فى بكين فى وقت سابق، بأن خبراء من تايوان قد تم دعوتهم لزيارة ووهان وأنه سيتم تزويد الجزيرة بالمعلومات.



نصحت تايوان الناس بعدم زيارة مدينة ووهان ما لم يضطروا إلى ذلك وقاموا بتعليق زيارة المجموعات السياحية من المدينة.



وتعتبر السنة القمرية الجديدة هي أكبر عطلة في العالم الناطق باللغة الصينية، حيث يسافر ملايين الأشخاص للم شمل الأسرة في أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



