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"الصحة العالمية" تدعو إلى اجتماع طارئ بعد تفشي فيروس كورونا الجديد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:20 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت السلطات الصينية، إن فيروس كورونا الجديد انتشر في المزيد من المدن، بما في ذلك العاصمة بكين وشانغهاي، وتم الإبلاغ عن حالة رابعة خارج حدود الصين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن الفيروس، الذي يسبب نوعًا من الالتهاب الرئوي، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.

وقد قال الرئيس شي جين بينغ إن كبح الانتشار وإنقاذ الأرواح كان أولوية قصوى حيث زاد عدد المرضى بأكثر من ثلاثة أضعاف وتوفي شخص ثالث.

إضافة إلى صعوبات احتوائه، سوف يسافر مئات الملايين من الصينيين إلى الداخل والخارج خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ هذا الأسبوع.

كثفت السلطات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الآسيوية، فحص المسافرين من ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة.

كما أكدت السلطات 217 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الصين حتى الساعة 6 مساءً، 198 منهم في ووهان.

وذكر التقرير أنه تم تأكيد خمس حالات جديدة في بكين و14 حالة أخرى في مقاطعة قوانغدونغ. وأكد بيان آخر حدوث حالة جديدة في شنغهاي، ليصل عدد الحالات المعروفة في جميع أنحاء العالم إلى 222 حالة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس شي قوله "يجب أن تُعطى حياة الناس وصحتهم أولوية قصوى ويجب أن يتم كبح انتشار المرض".

ينتمي الفيروس إلى نفس عائلة الفيروسات التاجية مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، التي قتلت حوالي 800 شخص في جميع أنحاء العالم، والذي بدأ أيضا في الصين، خلال 20022003.

وتشمل أعراضه الحمى وصعوبة التنفس، والتي تشبه العديد من الأمراض التنفسية الأخرى وتشكل مضاعفات لجهود الفحص.

وقالت شينخوا، إن تشونج نانشان خبير الجهاز التنفسي ورئيس فريق لجنة الصحة الذي يحقق في تفشي المرض أكد أن حالتين من حالات العدوى في مقاطعة جوانجدونج ترجعان إلى انتقال العدوى من إنسان إلى آخر. واضافت ان بعض الطاقم الطبي اصيبوا بالعدوى لكنهم لم يذكروا اي رقم.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد فيروس الصين المدن الصينية 17 إصابة جديدة

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