نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

أبدي نجم نادي بيراميدز عمر جابر، سعادته بعبور عقبة مصر المقاصة والفوز بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الـ 14 من عمر الدوري المحلي.





وقال عمر جابر في تصريحات عقب مواجهة أمس الثلاثاء، إن المباراة كانت صعبة ومهمة، موضحًا أن هذا الفوز فارق في مشوار الفريق خاصة أن النتائج كانت متذبذبة.





وأضاف جابر أن الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية هدف بيراميدز، مؤكدًا أن التركيز ينصب على هذه البطولة وهو ما أثر على الفريق ببطولة الدوري المحلي، لكنه يتمنى أيضًا المنافسة على لقب الدوري، لكن النادي الأهلي والزمالك هما الأقرب لحسم اللقب المحلي.



