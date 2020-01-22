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دبلوماسي سابق يكشف عن سبب الترحيب الشديد بالرئيس في لندن

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:54 ص
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السفير محمد الشاذلي
السفير محمد الشاذلي
الفجر
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قال السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية توضح التهافت على أفريقيا وجاذبيتها، ورأينا خلال الفترة السابقة قممًا لدول العالم مع أفريقيا، لافتا إلى أن هذا يؤكد أن العالم كله يتجه لأفريقيا.

وأضاف "الشاذلي"، خلال استضافته، مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، أن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية محفل سياسي ضخم، شارك فيه 53 دولة أفريقية، وتضمنت لقاءات جانبية بين جميع القادة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد أنه يريد بداية جديدة مع أفريقيا يستفيد فيها الطرفان، ويحقق الاستقرار والرخاء للجميع، على عكس الماضي الذي كان مظلمًا ومجحفًا وغير منصفًا.

وأشار إلى أن مصر دولة ذات حضارة عريقة وذات وثقل على الساحة الدولية، وهو ما يفسر الترحيب الشديد من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى لندن.
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