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سيناريست يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:12 ص
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خالد النبوي
خالد النبوي
الفجر
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قال السينارسيت يوسف حسن يوسف، إن الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة قلبية، وأجرى على إثرها عملية جراحية لزرع دعامة في القلب وتحسنت حالته الصحية الآن، مؤكدا أنه تجاوز مرحلة الخطر.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة الأباصيري، في برنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، الثلاثاء، أن الأطباء أكدوا أنه سوف يتماثل للشفاء في القريب العاجل، وسيعود لاستكمال تصوير أعماله الفنية.

وأوضح السيناريست، أنه جار التحضير لاستكمال مسلسل منطقة محرمة، بطولة الفنان خالد النبوي، فور تماثله للشفاء وسيكون 45 حلقة.

الجدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله على إثرها للمستشفى.
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