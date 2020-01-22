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الهند تلغي عرضا لمغني شهير.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:54 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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صرح منظمو العرض الغنائي، لفرقة "أكواريوم" ورئيسها فنان الروك الروسي المشهور بوريس غريبينشيكوف، بأن الشرطة الهندية ألغت العرض بعد تهافت الجمهور على الحضور للحفلة المقامة بأحد المنتجعات الهندية.

وأوضح رجال الشرطة تصرفهم بأن الطائفة الدينية المحلية هي التي طالبت بإلغاء الحفل الموسيقي.
وكان يفترض أن يقام الحفل الموسيقي في قرية أرامبول في شمال ولاية غوا.

يذكر أن منتجع غوا الواقع على الشاطئ الجنوبي يعتبر من أكثر المنتجعات شعبية ضمن السياح الروس لسعر الاستجمام المعتدل والمناخ اللطيف والرمال الذهبية والبحر الدافئ.

ويعد الفنان، بوريس غريبينشيكوف، أسطورة للروك الروسي وجيل "بيريسترويكا" في الاتحاد السوفيتي. وذاع صيته وفرقته "أكواريوم" في منتصف ثمانينيات القرن الماضي حين أبدع مجموعة من أغنيات الروك التي تحولت راية يحملها الشباب السوفيت الطليعيون.


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