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لاعب بيراميدز: لا أعلم شئ عن عودتي للفراعنة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:36 ص
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بيراميدز
بيراميدز
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أبدي حارس مرمى بيراميدز، المهدي سليمان،سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب مصر المقاصة بنتيجة 3-1 في الدوري.

وصرح سليمان عقب نهاية المباراة أمس ، أن الأداء كان مميزا وقويا، موضحا أن الفوز مهم لتحسين الترتيب في جدول الدوري.

وشكر حارس بيراميدز، إدارة النادي على دعمها، موضحا أنه سعيد بأدائه ودعم زملائه.

وتحدث سليمان عن تغيير طريقة اللعب إلى (3-5-2)، موضحاً إنها ليست جديدة على بيراميدز، ولعبها الفريق أكثر من مرة هذا الموسم.

وأتم حارس بيراميدز حديثه، أنه لا يعلم شيئا عن عودته لمنتخب مصر، موضحا أن تركيزه ينصب على الاستمرار في المشاركة والتألق مع فريقه.
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