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موعد مباراة نابولي المقبلة عقب التأهل إلي نصف نهائي كأس إيطاليا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:39 ص
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نابولي
نابولي
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، في تحقيق الفوز على لاتسيو، بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات دور ربع نهائي لكأس إيطاليا.

وأحرز هدف الفوز لنادي نابولي، إنسيني في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، والتي شهدت حالتي طرد، لصالح هيساج من نابولي في الدقيقة 19، وليفا من لاتسيو في الدقيقة 25 من اللقاء.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة نابولي المقبلة عقب التأهل في كأس إيطاليا من خلال التقرير الآتي:-

ينتظر نابولي مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف يوفنتوس، بملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الكالتشيو.

وتُقام مباراة نابولي ضد يوفنتوس، مساء الأحد المقبل 26 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل نابولي المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة، بجدول الترتيب.

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