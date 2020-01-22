وزير الخارجية الأسبق: مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بحكمة



وأضاف "العرابي"، خلال استضافته مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر لديها قوة ردع كبيرة لحماية أمنها القومي، وخلال الفترة الماضية ظهرت بقوة ردع كبيرة، أثبتت للعالم أنها قادرة على التحرك في أي اتجاه سواء بالنسبة للمسألة الليبية أو مسائل أخرى، معلقا: "وهذا ليس حديثا عن التدخل العسكري".



وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن إستراتيجية التعامل الأزمات يجب أن تستند للقوة الذاتية للدولة في عملها الدبلوماسي، ومصر تعمل بهذه الإستراتيجية بكفاءة كبيرة، والجانب الأثيوبي كان متعنتًا ولا يوجد حسن نوايا في السياسة، مشيرًا إلى التواجد الأمريكي والبنك الدولي في المفاوضات الخاصة بسد النهضة هي أمور إيجابية ستساهم في تقدم المفاوضات لمرحلة جيدة.

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بحكمة شديدة جدًا، وتتحرك في موضوع يخص الأمن القومي المصري بأدوات مختلفة وبالتوزاي مع بعضها البعض.