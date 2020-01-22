Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون امتحاني "الكيمياء والجغرافيا"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:02 ص
Advertisements
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
ريم محمود
Advertisements
يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، حيث تفتح اللجان أبوابها للطلاب في الساعة التاسعة صباحا.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على أن تنتهي يوم ٢٣ يناير الجاري، حيث بدأت يوم ١١ يناير.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة رصدت عددًا محدودًا من حالات الغش الإلكتروني، عن طريق تواطؤ من مشرفين على اللجنة، وبعض الطلاب، حيث قاموا بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها لآخرين بحثا عن إجابات، معقبًا: "للأسف، الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات، ولم يشكو أحد من قبل! "

وأضاف "شوقي" في تصريح له عبر صفحته الشخصية: "لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش مقارنةً بالسنوات السابقة".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الطالب "الغشاش" يتحمل مسؤولية اختياره حيث يفقد نفسه، والفرصة للتعود على النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ ولا يلومن إلا نفسه".

وتابع: "لمن يصرخ بعدم تكافؤ الفرص وحق أولادنا أقول: لا يوجد منطق في هذا من الأساس، لأننا في سنة نقل، ولأنه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم، أما الحقوق الضائعة فعلًا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين وليس لمن اجتهد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم التربية و أخبار

أخبار تهمك

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قبل مواجهة الكأس.. زيدان يربك حسابات نجمي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ أقل من ساعة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية تكتب تعاون جديد بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 10 ساعة

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التعليم": امتحانات الثانوية العامة مرت بلا تسريب للعام الثالث على التوالي

تحذير شديد اللهجة من وزير التعليم بسبب حالات الغش

اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون امتحان الجبر

اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون امتحاني "التاريخ والفيزياء"

تداول امتحانات الرياضة التطبيقية على السوشيال ميديا.. والتعليم تحقق

"التعليم" تبدأ خطوات معاقبة "الغشاشين" في امتحانات الثانوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

05:58 ص

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

10:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status