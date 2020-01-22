اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون امتحاني "الكيمياء والجغرافيا"

يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، حيث تفتح اللجان أبوابها للطلاب في الساعة التاسعة صباحا.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على أن تنتهي يوم ٢٣ يناير الجاري، حيث بدأت يوم ١١ يناير.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة رصدت عددًا محدودًا من حالات الغش الإلكتروني، عن طريق تواطؤ من مشرفين على اللجنة، وبعض الطلاب، حيث قاموا بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها لآخرين بحثا عن إجابات، معقبًا: "للأسف، الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات، ولم يشكو أحد من قبل! "





وأضاف "شوقي" في تصريح له عبر صفحته الشخصية: "لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش مقارنةً بالسنوات السابقة".





وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الطالب "الغشاش" يتحمل مسؤولية اختياره حيث يفقد نفسه، والفرصة للتعود على النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ ولا يلومن إلا نفسه".



