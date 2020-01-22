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فتحي عبد الوهاب يتجاهل التسجيل مع الصحفيين في العرض الخاص لـ"لص بغداد"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:38 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد ورانيا ماهر
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أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، حيث حرص على حضور العرض عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان فتحي عبد الوهاب، الذي تجاهل جميع الكاميرات ومراسلي الصحف والقنوات وأسرع في الدخول دون التسجيل مع أحد.

"لص بغداد" بطولة الفنانين محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

وفي سياق آخر، تعاقد الفنان فتحي عبد الوهاب على مسلسل "القاهرة كابول"، والمسلسل يشارك في بطولته طارق لطفي، خالد الصاوي، ومن المقرر عرضه في رمضان القادم .

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لص بغداد فيلم فنان فتحي عبد الوهاب عرض خاص

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