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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:10 ص
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الدوري السعودي
الدوري السعودي
أمل الحلفاوي
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انتهت المباريات المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عقب نهاية مباراة الهلال ونظيره الفيصلي، أول أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر.

واستطاع الفيصلي أن يحكم سيطرته ويفرض التعادل الإيجابي بهدفين على الهلال، وقد سجل هدفي الأزرق جيوفينكو وادواردو، بينما أحرز هدفي العنابي خاليم هايلاند.

الهلال أكد تواجده في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطة واحدة عن فريق النصر صاحب المركز الثاني، إذ أنه فشل في توسيع الفارق.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي :

1- الهلال برصيد31 نقطة
2- النصر برصيد 30نقطة
3- الأهلي برصيد 26 نقطة
4- الرائد برصيد 26 نقطة
5- التعاون برصيد 25 نقطة
6- الوحدة برصيد 24نقطة
7- أبها برصيد 23نقطة
8- الفيصلي برصيد 21 نقطة
9- الشباب برصيد 21 نقطة
10- الاتفاق برصيد 17 نقطة
11- الفيحاء برصيد 17 نقطة
12- الحزم برصيد 15 نقطة
13- الاتحاد برصيد 14 نقطة
14- الفتح برصيد 9 نقاط
15- العدالة برصيد9 نقاط
16- ضمك برصيد 8نقاط
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