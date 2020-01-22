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نقابة الأطباء: هناك تعسف إداري واضح مع ضحايا حادث المنيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:35 ص
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حادث المنيا
حادث المنيا
أمنية فوزي
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علقت الدكتور نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، على تأبين طبيبات المنيا، المتوفيات في الحادث الذي وقع صباح يوم الأربعاء الماضي، قائلة: "البقاء لله، وربنا يصبر أهاليهم".

وأضافت "الشافعي"، خلال مداخلة مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد كبير من الأطباء من مختلف المحافظات شاركوا في تأبين زميلاتهن، متابعة: "زملاؤهم قالوا إن المتوفيات كانوا زي الملايكة، وأثنوا على خلقهم وتعاملهم مع المرضى".

وأشارت  وكيل النقابة العامة للأطباء، إلى أن الأطباء يرون أنه حدث تعسف إداري في إجبار الطبيبات على الذهب في هذا الوقت، ولم يأخذن فرصتهن في حجز وسيلة مواصلات آمنة، وكان مطلوب منهن التواجد في فترة باكرة جدًا.
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