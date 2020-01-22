حسام البدري يتوقع الصاعدين للدور الأخير من تصفيات كأس العالم





أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على قوة المجموعات المؤهلة للدور الأخير من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.



ووقع منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا، خلال القرعة التى أقيمت امس، والتى سيصعد أول كل مجموعة من ال 10 مجموعات ثم تقام قرعة أخري بين ال 10 الذي صعدوا لتُلعب 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب ليصعد 5 منتخبات فقط للمونديال.



جاءت القرعة كالتالي:



المجموعة الأولى.. الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي



الثانية.. تونس - زامبيا- موريتانيا - غينيا الاستوائية



الثالثة.. نيجيريا - الراس الاخضر- افريقيا الوسطى - ليبيريا



الرابعة.. الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي



الخامسة.. مالي - اوغندا- كينيا - رواندا



السادسة.. مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا



السابعة.. غانا - جنوب افريقيا- زيمبابوي - إثيوبيا



الثامنة.. السنغال - الكونغو - ناميبيا - توجو



التاسعة.. المغرب - غينيا- غينيا بيساو - السودان



العاشرة.. جمهورية الكونغو - بنين -مدغشقر - تنزانيا



وتوقع حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الصاعدين للدور الأخير والفاصل من التصفيات عبر تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء الأنوار"، قائلاً :" المجموعة الأولي: الجزائر، المجموعة الثانية: تونس، المجموعة الثالثة: نيجيريا، المجموعة الرابعة: كوت ديفوار، المجموعة الخامسة: مالي، المجموعة السادسة: مصر، المجموعة السابعة: جنوب افريقيا، المجموعة الثامنة: السنغال، المجموعة التاسعة: المغرب، المجموعة العاشرة: ستكون مفاجأة وسأختار منتخب مدغشقر ".