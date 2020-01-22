الجامعة العربية: المجتمع الدولي متمسك بفكرة الدولتين في القضية الفلسطينية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية ألحق بها بالغ الضرر بعد 2011، نتيجة إحساس إسرائيل بعدم وجود طرف قادر على فرض رؤيته، ومواقف أمريكية مساندة لها، ولكن القضية يمكن أن تعود لتطارد الجميع في فكرة السلام والاستقرار.



وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني غاضب والشعوب العربية تسانده، متابعًا: "أتمنى أن يكون لدى قيادات إسرائيل عاقلة تعي أنه إذا اختفى حق الدولة الفلسطينية في الحياة لن يكون إلا احتلال وإسرائيل وهم لن يقبلوا بالمواطنة العرب؛ لأنهم خلال سنوات سيكونوا أكثر عددا منهم، ولذلك الأفضل إقامة دولتين في إطار سلام واستقرار".



وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن المجتمع الدولي متمسك بفكرة الدولتين بشأن القضية الفلسطينية".

