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أبوريدة يؤكد ثقته فى قدرة منتخب مصر على عبور الدور الثاني من تصفيات كأس العالم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:36 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وعضو المكتب التنفيذي فى الأتحاد الدولي لكرة القدم والإتحاد الإفريقي على ثقته الكبيرة فى تخطي منتخب مصر لمجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، والصعود للمرحلة الأخيرة.

وقال أبو ريدة عقب القرعة التى أسفرت عن تواجد منتخب مصر بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا إن منتخب مصر قادر على التأهل للمرحلة الحاسمة والأخيرة من التصفيات، وتخطي منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري قادر على أعادة الثقة للاعبين في المرحلة القادمة، والاستعداد بشكل جيد للمباريات القادمة.

ويري أن القرعة أسفرت عن مجموعات متوازنة، وأن الفريق الذي يسعى لبلوغ المونديال عليه التغلب على كل المنتخبات التي سيواجهها، من أجل تحقيق الهدف في النهاية.

وعن النظام الجديد للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، أشار أبوريدة إلى أنه قد يكون أكثر تعقيدا من النظام الذي تم تطبيقه في تصفيات مونديال ٢٠١٨، مشددا على ضرورة تركيز المنتخب في كل مباراة على حدة دون النظر للنظام المتبع للتصفيات، موضحًا أن "المرحلة الثالثة من التصفيات ستكون أكثر صعوبة وقوة بعد تأهل عشرة منتخبات فقط للدور الحاسم من أجل تحديد هوية المنتخبات الخمسة التي ستبلغ المونديال".

جاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى.. الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي

الثانية.. تونس - زامبيا- موريتانيا - غينيا الاستوائية

الثالثة.. نيجيريا - الراس الاخضر- افريقيا الوسطى - ليبيريا

الرابعة.. الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي

الخامسة.. مالي - اوغندا- كينيا - رواندا

السادسة.. مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا

السابعة.. غانا - جنوب افريقيا- زيمبابوي - إثيوبيا

الثامنة.. السنغال - الكونغو - ناميبيا - توجو

التاسعة.. المغرب - غينيا- غينيا بيساو - السودان

العاشرة.. جمهورية الكونغو - بنين -مدغشقر -  تنزانيا
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