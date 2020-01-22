تعرف على درجة الحرارة اليوم الأربعاء.. وتحذير مهم من الأرصاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، موضحة أن طقس اليوم بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا.



وأشارت "الأرصاد"، في البيان، إلى أن الطقس والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



كما حذرت من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء، والوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة، بالإضافة إلى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



