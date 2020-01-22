"أبو الغيط" عن مقتل "سليماني": أطراف دولية نصحت إيران بالتهدئة



وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: عندما قتل قاسم سليمانى توقعت صدامًا كبيرا بين أمريكا وإيران، ولكن طهران تمسكت بضبط النفس ليس حكمة منها ولكن بسبب ظروفها وتهديدات أمريكا"، مشيرا إلى أن إيران لديها ضغط اقتصادي داخلي هائل وهناك تظاهرات في المدن الإيرانية.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية : "الشعب الإيراني يعلم أن الظروف تقيده كثيرا"، لافتا إلى أن هناك أطراف دولية نصحت إيران بالتهدئة، معقبًا: "نحن في لحظة تهدئة.. هل تستمر أم سنرى ما يحدث!!".





وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه لا يجب أن تكون الأرضي العربية تنافس للقوى الدولية، مضيفا: "يجب أن تتوقف أمريكا وإيران عن التنازع داخل الأراضي العراقية".



وأكمل: "سليماني" قاد ميليشيات إيرانية في سوريا ومازالت موجودة، والولايات المتحدة وهي تضرب داعش تقوم بتقويض هذه الميليشيات".



كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسباب عدم رد إيران بقوة على مقتل قاسم سليماني في العراق، مشيرا إلى أن شعب العراق يرفض وجود إيران وانطلقت تظاهرات من العراقيين ضد المصالح الإيرانية.