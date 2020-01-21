"أبو الغيط": أمريكا تقدم العراق على طبق من فضة لـ"إيران".. (فيديو)





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة تقدم العراق على طبق من فضة للتدخلات الخارجية الايرانية منذ غزو 2003، مشيرا إلى أن إيران معرضة لضغوط أمريكية وأصبحت شهيتها مفتوحة للتدخل فى الشأن العربي.وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الجامعة العربية ترفض الأداء الإيراني وتتصدى له، لافتا إلى ـن أن هناك لجنة مشكلة فى الجامعة تصمم على التصدي التدخلات إيران.وتابع أن قاسم سليمانى تدخل كثير فى الأراضي العربية، زاعما أنه يدافع عن شعوب المنطقة ضد أمريكا والدواعش، واصفا مقتل "سليمانى" بأنها مسألة معقدة وهناك تنافس أميركي إيراني للتدخل فى الشأن العراقى.