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الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع عقوبات تركيا على حفر الغاز شرق البحر المتوسط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:46 م
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ترجمة - منة الشريف
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أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة بأسماء الشخصيات والشركات من تركيا الذين سيتم معاقبتهم بسبب النزاع الدائر حول الموارد في مياه شرق المتوسط.

وأعلن جوزيف بوريل عن فرض عقوبات جديدة بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، حيث أبلغ المراسلين بأن "لقد وافقنا على مطالبة هيئات المجلس المعنية بوضع اللمسات الأخيرة على الأعمال التحضيرية لإضافة الأفراد والشركات التركية المسؤولين للتنقيب غير القانوني في قائمة سوداء وفرض عقوبات ضدهم ".

ولم تقدم تفاصيل أخرى، خاصة فيما يتعلق بموعد فرض العقوبات.

وعلى مدار العام الماضي، زادت التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط بشكل كبير بسبب النزاع التركي مع جنوب قبرص حول توزيع موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، حيث تم إرسال سفن الحفر التركية للحفر للغاز الطبيعي في المياه قبالة جزيرة قبرص في الأشهر الأخيرة.

وكان نشر تركيا لسفن الحفر منذ يونيو انتقاما من صفقة أبرمتها اليونان وجنوب قبرص وإسرائيل في وقت سابق من ذلك الشهر، حيث وافقت الدول الثلاث على بناء خط أنابيب لتسخير احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة السواحل الجنوبية للجزيرة.

إن خط أنابيب "إيست ميد"، الذي يُقدر أنه ينتج ربحًا بقيمة 9 مليارات دولار على مدى 18 عامًا من استغلال الاحتياطي، سيوفر الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط وصولًا إلى دول أوروبا.

وقد دعت تركيا تلك البلدان إلى المشاركة في توزيع عادل ومتكافئ لموارد الطاقة المكتشفة قبالة قبرص، مصرة على أنها تحاول استبعاد تركيا وتنفيرها عن طريق إبرام صفقة خاصة بها دون النظر إلى كل من اللاعب الإقليمي الرئيسي وشعب الجمهورية التركية لشمال قبرص.

ومع ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا مرارًا وتكرارًا إلى التخلي عن مطالبتها بحصة في موارد الطاقة، مدعيًا أن أنشطتها "غير قانونية"، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الجمهورية في يوليو من العام الماضي بسبب هذه القضية، وكذلك بسبب التوغل العسكري التركي - عملية ربيع السلام - في شمال سوريا في أكتوبر.
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الكلمات المفتاحية

شرق البحر المتوسط تركيا الاتحاد الأوروبي إيست ميد

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