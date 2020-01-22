أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2020.. المعدن الأصفر يتراجع في بداية التعاملات









أسعار الذهب اليوم





تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليخسر جرام المعدن الأصفر نحو جنيه مع استمرار حالة التذبذب ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 592.05 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 693.07 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 792.07 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,545 جنيها.









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.05 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 693.07 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 792.07 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,545 جنيه.









أسعار الذهب الأن









متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 779 إلى 782 عيار 22 714 إلى 717 عيار 21 682 إلى 684 عيار 18 585 إلى 586 عيار 14 455 إلى 456 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24.240 إلى 24.311 الجنيه الذهب 5,456 إلى 5,472 الكيلو 779.429 إلى 781.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 792.07جنيه 50.14 $ سعر الذهب عيار 22 726.08جنيه 45.96 $ اسعار الذهب عيار 21 693.07جنيه 43.87 $ اسعار الذهب عيار 18 592.05جنيه 37.61 $ سعر الذهب عيار 14 462.05جنيه 29.25 $ سعر الذهب عيار 12 397.03جنيه 25.07 $ سعر الذهب عيار 9 297.04جنيه 18.80 $ اسعار أوقية الذهب 24,634 جنيه 1,559 $ اسعار جنيه الذهب 5,545 جنيه 351.00 $ اسعار كيلو الذهب 792,075 جنيه 50,141 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 21 يناير 792.07 693.08 594.07 462.05 396.04 20 يناير 791.73 692.78 593.81 461.85 395.87 19 يناير 792.80 693.71 594.61 462.47 396.40 18 يناير 792.80 693.61 594.61 462.47 396.40 17 يناير 792.77 693.69 594.59 462.45 396.39 16 يناير 790.87 692.03 593.16 461.34 395.44 15 يناير 793.97 694.74 595.49 463.15 396.99 14 يناير 790.09 694.38 592.58 460.89 395.04 13 يناير 793.56 694.38 595.18 462.91 396.78 12 يناير 804.03 703.54 603.03 469.02 402.02 11 يناير 804.03 703.56 603.03 469.02 402.02 10 يناير 803.04 702.67 602.29 468.44 401.52 9 يناير 797.82 698.11 598.11 465.40 398.91 8 يناير 805.38 704.72 604.04 469.81 402.69 7 يناير 812.78 711.20 609.59 474.12 406.39 6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29 5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52







أسعار الذهب عالميًا:



