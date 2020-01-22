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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2020.. المعدن الأصفر يتراجع في بداية التعاملات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليخسر جرام المعدن الأصفر نحو جنيه مع استمرار حالة التذبذب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  592.05 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 693.07 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 792.07 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,545 جنيها.


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  592.05 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 693.07 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر792.07 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,545 جنيه.


أسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

779 إلى 782

عيار 22 

714 إلى 717

عيار 21

682 إلى 684

عيار 18

585 إلى 586

عيار 14

455 إلى 456

عيار 12

390 إلى 391

الاونصة

24.240 إلى 24.311

الجنيه الذهب

5,456 إلى 5,472

الكيلو

779.429 إلى 781.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 792.07جنيه      

 50.14 $

سعر الذهب عيار 22

 726.08جنيه

 45.96 $

اسعار الذهب عيار 21

693.07جنيه       

43.87 $

اسعار الذهب عيار 18

 592.05جنيه

37.61 $

سعر الذهب عيار 14

462.05جنيه

29.25 $

سعر الذهب عيار 12

397.03جنيه

25.07 $

سعر الذهب عيار 9

297.04جنيه

18.80 $

اسعار أوقية الذهب

24,634 جنيه

1,559 $

اسعار جنيه الذهب

5,545 جنيه

351.00 $

اسعار كيلو الذهب

792,075 جنيه

50,141 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

21 يناير

792.07

693.08

594.07

462.05

396.04

20 يناير

791.73

692.78

593.81

461.85

395.87

19 يناير

792.80

693.71

594.61

462.47

396.40

18 يناير

792.80

693.61

594.61

462.47

396.40

17 يناير

792.77

693.69

594.59

462.45

396.39

16 يناير

790.87

692.03

593.16

461.34

395.44

15 يناير

793.97

694.74

595.49

463.15

396.99

14 يناير

790.09

694.38

592.58

460.89

395.04

13 يناير

793.56

694.38

595.18

462.91

396.78

12 يناير

804.03

703.54

603.03

469.02

402.02

11 يناير

804.03

703.56

603.03

469.02

402.02

10 يناير

803.04

702.67

602.29

468.44

401.52

9 يناير

797.82

698.11

598.11

465.40

398.91

8 يناير

805.38

704.72

604.04

469.81

402.69

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

هبطت أسعار العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1557.90 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1557.91 دولار للأوقية.
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