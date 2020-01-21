البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التراجع في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" الجديد،

وسجل المؤشر الصناعي "داو جونز" أول هبوط في 6 جلسات متتالية بضغط من هبوط أسهم "بوينج" بنحو 3 بالمائة.