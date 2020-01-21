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البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:23 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية التراجع في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وسجل المؤشر الصناعي "داو جونز" أول هبوط في 6 جلسات متتالية بضغط من هبوط أسهم "بوينج" بنحو 3 بالمائة.

هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 29196 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 3320 نقطة.

وانخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 9370 نقطة.

وخسر مؤشر الدولار الرئيسي نحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.587.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر الدولار الرئيسي فيروس كرونا داو جونز البورصة الأمريكية

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