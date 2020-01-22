هنادي مهنا تعلن عن أول مسلسل لها مع أحمد خالد صالح بعد الخطوبة









اعتادت الفنانة هنادي مهنا، على مشاركه جمهورها كل الأحداث واللقطات المميزه في حياتها، وآخرها هو خطبتها على الفنان "أحمد خالد صالح" ابن الفنان الراحل خالد صالح.ونشرت "هنادي" صورة تجمعها مع أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت على الصورة قائلة: "أول مسلسل يجمعني أنا وأحمد بعد الخطوبة، الفتوه بطوله ياسر جلال".يشار إلى أن الفنان أحمد خالد صالح قام بخطبة الفنانة هنادي مهنا، منذ نحو شهر ومسلسل "الفتوة" أول مسلسل يجمعهم بعد الخطوبة.يذكر أن مسلسل "الفتوة" من بطولة كل من "ياسر جلال، دياب، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب"، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.