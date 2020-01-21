هند صبري في ضيافة "ON SET"

تحل الفنانة التونسية هند صبري، ضيفة على برنامج "ON SET" الذي يقدمه الاعلامية شيرين حمدي، على شاشة "ON"، ونشرت هند، مقطع فيديو لها مع شرين، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت صبري، خلال المقطع مرتدية "بليزر باللون الازرق بنطلون جينز وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".





وعلقت على مقطع الفيديو قائلة:"اتظروني يوم الجمعة السابعة مساءا على قناة OnE في برنامج onset مع شيرين حمدي".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهورالفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"متحمسة جدًا" وأضاف آخر "منتظرينك يا احلى هنود".





ويذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "نورا تحلم"، الذي تدور أحداثة حول العنف المادي والمعنوي، والذي حصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة، والفيلم من إخراج هند بوجمعه.