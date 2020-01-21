"الشورت" شعار بطلات "لص بغداد" في العرض الخاص (صور)





ارتدت الفنانة ياسمين رئيس والفنانة أمينة خليل الشورت وذلك خلال إطلالة ظهورهم في العرض الخاص لفيلم " لص بغداد "، خلال العرض الخاص ، المقام حاليا داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.



كما حضر العرض الخاص الفنانين أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، سوزان نجم الدين، هنا شيحه.



"لص بغداد " بطولة الفنانين محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



ويعتبر "لص بغداد" التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز"، ومحمد أمام بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور"، العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك في بطولته ياسمين صبري، وفاروق الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن، وبيومى فؤاد، ومحمد سلام، ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوي.