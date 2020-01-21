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موعد مباراة مصر ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:12 م
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مصر
مصر
علي خلاف
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انتهت فعاليات القرعة التي انتظرها أبناء القارة الأفريقية لتحديد أشكال المجموعات العشرة في تصفييات القارة السمراء المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ، حيث وقع منتخب الفراعنة في المجموعة السادسة رفقة كلا من الجابون وأنجولا وليبيا.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم 2022
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن مواعيد مباريات المرحلة الثالثة والرابعة من التصفييات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر حيث تنطلق منافسات الجولتين الثالثة والرابعة خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس للعام المقبل 2021.

كيف يصعد منتخب مصر لكأس العالم 2022؟
وحدد الاتحاد الأفريقي "كاف" نظام التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 حيث يحتاج المنتخب المصري إلى تصدر المجموعة السادسة ومن ثم التأهل إلى الدور النهائي حيث يجرى الكاف قرعة بين المنتخبات الـ10 التي تصدرت مجموعتها وبالتالي تلعب مباريات الدور الختامي بنظام الذهاب والاياب على أن يتأهل المنتخب الفائز بمجموع المباراتين لنهائيات كأس العالم 2022 القادمة في قطر.

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