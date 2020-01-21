أبو الغيط: ليبيا تصدر مليون و300 ألف برميل نفط يوميًا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن ليبيا تصدر مليون و300 ألف برميل نفط يوميًا والشباب المسلح يحصل على مبالغ من عوائد النفط، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة تأهيل هؤلاء الشباب بعد سحب السلاح من أيديهم.



وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه يجب تعليم هؤلاء الشباب، ثم تأهلهم وتوظفهم إلى وظيفة يتكسب منها، لافًتا إلى أن عودة الدولة الليبية بعناصرها وإمكانياتها يضمن تأهيل هؤلاء الشباب.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يجب تأهيل الدولة الليبية مرة أخرى، التي تحولت إلى مدن تحكم نفسها ذاتيا".

