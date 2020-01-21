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" رسالة رومانسية" من إليسا إلى لـ ياسمين صبري تعرف على السبب!

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:54 م
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اليسا وياسمين صبري
اليسا وياسمين صبري
رباب مصطفي
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هنأت الفنانة إليسا، الفنانة ياسمين صبري بمناسبة عيد ميلادها عبر موقع التغريدات القصيرة بموقع" تويتر" ويصادف عيد ميلادها يوم ٢١ من يناير الشهر الحالي .


وغردت إليسا:" آمل أن يعطيك كل عام المزيد من السعادة والأمل وستظلي نجما جميلاً ساطعاً عيد ميلاد سعيد" ونالت العديد من الاعجابات والتغريدات لدي جمهورها .


وغردت "صبري" :" شكرا لكي حبيبتي أحبك وأتمني لكي نفس الشي وأكثر" .

وفي سياق آخر تستعد إليسا حاليًا لطرح ألبومها الجديد الذي تتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين، من أبرزهم :ملاك عادل، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، محمد يحي، رامي جمال، زياد برجي، أحمد عبد السلام، أحمد إبراهيم .

والجدير بالذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية جديدة، حملت الأغنية اسم "عم ثور"،وذلك عبر قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، أهدتها الى المتظاهرين اللبنانيين، والأغنية من كلمات سهام الشاشع، وموسيقى هادي شرارة، وألحان محمد رحيم.
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الكلمات المفتاحية

اليسا وياسمين صبري المتظاهرين اللبنانيين

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