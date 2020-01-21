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خالد أبو بكر: 3 مليار دولار قيمة الاتفاقية الموقعة بين الصندوق السيادي المصري وبريطانيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:38 م
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الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كساب أحمد
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الصندوق السيادي المصري عقد اتفاقية مع بريطانيا بقيمة تقدر بـ 3 مليار دولار، ووزير التعاون الدولي هالة السعيد أكدت أن هذا الرقم هو الأكبر مع الصندوق السيادي المصري، معقبًا: "على كل مصري أن يفتخر بالسياسة الخارجية المصرية". 

وتابع "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الكثير من الدول الإفريقية والأوربية تحدثت أن المبادرة المصرية "قادر 2020"، معقبًا: "الرئيس السيسي يتفاوض مع الدول لجذب الاستثمار، وخلفه قوة مسلحة تحميه".

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لأول مرة يُستقبل في مقر الحكومة البريطانية، في عهد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، لافتَا إلى أن "جونسون" استقبل الرئيس السيسي بحرارة شديدة جدًا غير معتاد عليها.
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الكلمات المفتاحية

مصر بريطانيا الإعلامي خالد أبو بكر اخبار اتفاقية

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