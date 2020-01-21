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محمد الكيلاني يشارك جمهوره بصورة من أحدث جلسة تصوير له

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:17 م
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محمد الكيلاني
محمد الكيلاني
رباب مصطفي
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نشرت الفنان محمد الكيلاني، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .

وعلق" الكيلاني" علي الصورة:" كل الشخصيات التي نلعب بها هي جسد واحد وأرواح مختلفة" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان أبرز التعليقات على الصورة:" كفاية حلاوة بقا" .

مسلسل "فلانتينو"

شارك الفنان محمد الكيلاني،فى بطولة هذا المسلسل، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، سليمان عيد، حمدى المرغنى، اخراج رامى إمام، تأليف أيمن بهجت قمر .

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الكيلاني، شارك فى بطولة مسلسل" الآنسة فرح" مع عدد كبير من نجوم الفن منهم، رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، جيلان علاء، مريم الخشت،اخراج أحمد الجندى .
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