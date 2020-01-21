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رئيس هيئة الإدعاء: أفعال ترامب تستدعي محاكمته وعزله

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:55 م
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آدم شيف
آدم شيف
الفجر
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قال رئيس هيئة الإدعاء ووممثل مجلس النواب، آدم شيف، إن الأفعال التي ارتكبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستدعي محاكمته وعزله.

ودعا "شيف"، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، إلى محاكمة عادلة للرئيس ترامب.

وبدأت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، اليوم، في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس عمقت الانقسام بين الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر. 

وطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل الرئيس الجمهوري واصفين إياه بأنه خطر على الديمقراطية والأمن القومي في الولايات المتحدة. 

وندد ترامب ومحاموه بالمساءلة وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه. 

ومن المتوقع أن تستمع المحاكمة التي يبثها التلفزيون إلى المرافعات الافتتاحية في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية هذا الأسبوع، وقد يجري التصويت يوم الثلاثاء على أقرب تقدير على القواعد المنظمة للمحاكمة، ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي للمجلس أن يدرس في موعد لاحق استدعاء شهود منهم مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون.
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