Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.


وأجريت القرعة بحضور 40 منتخباً إفريقياً قسمت لأربع مستويات، حيث ضم كل مستوى عشرة منتخبات.


وقُسمت المنتخبات المشاركة لعشر مجموعات، ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات، بحيث يصعد صاحب المركز الاول فقط للمرحلة النهائية والحاسمة.


وشاركت ثمان منتخبات عربية في التصفيات، وهي منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسودان وموريتانيا وجيبوتي.


وأسفرت القرعة عن وقوع كل منتخبين عربيين معاً مجموعة، حيث أسفرت قرعة المجموعة السادسة عن وقوع منتخبات مصر وليبيا والجابون وأنجولا.


وتكرر الأمر ذاته في المجموعة التاسعة التي ضمت المغرب والسودان وغينيا وغينيا بيساو، والمجموعة الثانية التي ضمت تونس وموريتانيا وزامبيا وغينيا الإستوائية.


فيما وقع منتخب الجزائر حامل لقب بطولة كأس الأمم الافريقية في الأولى رفقة جيبوتي وبوركينا فاسو والنيجر.
ووفقاً للجدول المعلن من الإتحاد الأفريقي "كاف"، ستقام مباريات الجولة الأولى في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر من العام الحالي 2020.


وتقام الجولة الثانية بين يومي 9 و 17 نوفمبر 2020 على أن تقام الجولة الثالثة والرابعة بين يومي 22 و 30 مارس من العام القادم 2021.


وتجرى الجولة الخامسة بين يومي 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر من عام 2021، على أن تختتم مباريات المجموعة بين يومي 4 إلى 12 أكتوبر.


وتقام مبارتي المرحلة النهائية بنظام الذهاب والإياب بين يومي 8 إلى 16 نوفمبر من العام 2021.


يذكر أن بطل كل مجموعة هو من يتأهل فقط للمرحلة النهائية، على أن تجرى قرعة بين 10 منتخبات لتحديد مباريات المرحلة الحاسمة والتي تقام بنظام الذهاب والإياب، ليصعد خمس منتخبات لنهائيات كأس العالم 2022.

Advertisements

أخبار تهمك

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

منذ أقل من ساعتين

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

برشلونة يضع شرطاً واحداً للتفاوض مع بديل سواريز

منذ 36 دقيقة

مورينيو يطلب صفقة مفاجئة من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: تمويلات خارجية مجهولة.. و5500 دولار مقابل بث أعمال تافهة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

06:44 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عاجل.. مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status