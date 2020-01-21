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برشلونة يضع شرطاً واحداً للتفاوض مع بديل سواريز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
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كشف نادي برشلونة الإسباني عن الشرط الوحيد للتعاقد مع مهاجم بديل للأرجوياني لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة اشترط التعاقد مع مهاجم على مستوي عالى أو استكمال الموسم باللاعبين المتواجدين مع المدير الفني كيكي سيتين.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يريد تكرار تجربة الغاني بواتينج عندما تعاقد معه النادي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من ساسولو ولكنه لم يقدم أي مردود طيب.


ويتفاوض برشلونة حالياً مع عدة لاعبين أملاً في التعاقد مع واحد منهم أبرزهم رودريغيو مهاجم فريق فالنسيا الإسباني والذي وصل وكيل أعماله خورخي مينديز في الساعات الماضية إلى إسبانيا للتفاوض مع برشلونة
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