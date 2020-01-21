Advertisements
Advertisements
Advertisements

انطلاقة قوية لـ"القومي" بعد تعيين أحمد رضوان مديرا فنيا للفريق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


نجح مجلس إدارة نادي القومي برئاسة محمد عبدالله في إحداث طفرة كبيرة داخل الفريق الأول لكرة القدم الذي ينافس بدوري القسم الثالث بمجموعة الجيزة، بعدما تعاقدت إدارة النادي مع أحمد رضوان لاعب الأهلي الأسبق ليكون مديرا فنيا للفريق بداية من الدور الثاني للدوري.

وشهدت بداية رضوان مع الفريق انطلاقة قوية، حيث لعب الفريق مباراتين في الدور الثاني، فاز في الأولى على بشتيل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعبه، وتعادل في الثانية خارج ملعبه مع العياط بدون أهداف.

ووضعت إدارة النادي خطة طموحة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة أحمد رضوان لإبرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بهدف إعادة الفريق إلى مساره الصحيح للتواجد في المربع الذهبي، إضافة إلى خطة موازية للموسم المقبل من أجل الصعود إلى دوري القسم الثاني ثم الصعود إلى الدوري الممتاز.

من جانبه أكد أحمد رضوان أنه سعيد بالتجربة التي يخوضها كمدير فني مع نادي القومي، مؤكدا أن العمل يسير داخل النادي بشكل منظم ومحترف، حيث وفرت الشركة المالكة للنادي كل الاحتياجات لتحقيق الأهداف المرجوة في الموسم الحالي وكذلك الموسم المقبل.

وأضاف رضوان أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، الذين يتوقع لهم مستقبل جيد خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تميز نادي القومي بوجود قطاع ناشئين على أعلى مستوى يضم عدد من اللاعبين الذين سيمثلون رافدا مهما للفريق الأول، مع إمكانية احتراف بعضهم خارج مصر حسب العروض التي يتلقاها مجلس الإدارة وبما يخدم خطة النادي سواء مع الفريق الأول أو قطاع الناشئين.

جدير بالذكر أن فريق القومي ينافس حاليا في دوري القسم الثالث، وتسعى إدارة شركة يوسبورت المالكة للنادي لعمل منظومة متكاملة بهدف التأهل إلى القسم الثاني ثم إلى الدوري الممتاز خلال السنوات القليلة المقبلة.
Advertisements

أخبار تهمك

زوج نانسي عجرم يهدد "الغريب": ستدفع الثمن

منذ حوالي 7 ساعات

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بحثا عن بديل سواريز.. مهاجم غير متوقع على طاولة برشلونة

منذ ساعتين

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ ساعة و 15 دقيقة

زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ حوالي 6 ساعات

العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: تمويلات خارجية مجهولة.. و5500 دولار مقابل بث أعمال تافهة

منذ ساعة و 19 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيونيستاس في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:19 م

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

06:44 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

04:49 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status