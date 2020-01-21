انطلاقة قوية لـ"القومي" بعد تعيين أحمد رضوان مديرا فنيا للفريق





نجح مجلس إدارة نادي القومي برئاسة محمد عبدالله في إحداث طفرة كبيرة داخل الفريق الأول لكرة القدم الذي ينافس بدوري القسم الثالث بمجموعة الجيزة، بعدما تعاقدت إدارة النادي مع أحمد رضوان لاعب الأهلي الأسبق ليكون مديرا فنيا للفريق بداية من الدور الثاني للدوري.



وشهدت بداية رضوان مع الفريق انطلاقة قوية، حيث لعب الفريق مباراتين في الدور الثاني، فاز في الأولى على بشتيل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعبه، وتعادل في الثانية خارج ملعبه مع العياط بدون أهداف.



ووضعت إدارة النادي خطة طموحة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة أحمد رضوان لإبرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بهدف إعادة الفريق إلى مساره الصحيح للتواجد في المربع الذهبي، إضافة إلى خطة موازية للموسم المقبل من أجل الصعود إلى دوري القسم الثاني ثم الصعود إلى الدوري الممتاز.



من جانبه أكد أحمد رضوان أنه سعيد بالتجربة التي يخوضها كمدير فني مع نادي القومي، مؤكدا أن العمل يسير داخل النادي بشكل منظم ومحترف، حيث وفرت الشركة المالكة للنادي كل الاحتياجات لتحقيق الأهداف المرجوة في الموسم الحالي وكذلك الموسم المقبل.



وأضاف رضوان أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، الذين يتوقع لهم مستقبل جيد خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تميز نادي القومي بوجود قطاع ناشئين على أعلى مستوى يضم عدد من اللاعبين الذين سيمثلون رافدا مهما للفريق الأول، مع إمكانية احتراف بعضهم خارج مصر حسب العروض التي يتلقاها مجلس الإدارة وبما يخدم خطة النادي سواء مع الفريق الأول أو قطاع الناشئين.



جدير بالذكر أن فريق القومي ينافس حاليا في دوري القسم الثالث، وتسعى إدارة شركة يوسبورت المالكة للنادي لعمل منظومة متكاملة بهدف التأهل إلى القسم الثاني ثم إلى الدوري الممتاز خلال السنوات القليلة المقبلة.