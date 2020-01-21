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بعد التدخل الجراحي.. خالد النبوي تتحسن صحته

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:28 م
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خالد النبوي
خالد النبوي
شيماء يونس
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عبرت الكاتبة فريدة الشوباشي، عن فزعها وقلقها علي الفنان خالد النبوي، حيث نشرت صوره تجمعهما على موقع الفيس بوك، وكتبت قائلة:" والنبي اللي عنده اخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا..زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفي..خالد حبيب الملايين وانا منهم..الف سلامة الابن الحبيب"

وشاركت زوجة الفنان خالد النبوى مع جمهوره قلقها، وطلبت منهم الدعاء له، بعدما تم نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعدما أصيب بأزمة قلبية وأجري عملية قسطرة قلبية، وكتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو".

ووضحت الشوباشي في تصريحات خاصة لأحد المواقع قائلة:" الحمد لله خالد بخير، وتواصلت هاتفيًا مع صديقتنا المشتركة للاطمئنان على حالته".

يمتلك خالد النبوي، موهبة خاصة جدا في تجسيد الأدوار بالتحديد في مسلسل 7 أرواح، حيث جاء في مشهد يطلب منه الدكتور في المسلسل بالذهاب للمستشفى وأن مرضه ليس عاديًا، فهو مصاب بسرطان المخ، لكن أعتراض معتز- في دور خالد النبوي- وأنه علية أخذ أي علاج للمقاومة وعليه أن يجعل أبنه القادم للدنيا فخور به.

والجدير بالذكر أن أهم أعمال الفنان، تقديمه لمسرحية كامب ديفيد والتي أظهر فيه خالد عملية التحول للرئيس الراحل أنو السادات، حيث كانت تدور حول ما دار من مباحثات وأسرار خلال المفاوضات التي سبقت الاتفاق التاريخي، بقدر تقديمه لقصة حياة السادات، عرضت المسرحية سابقًا ثلاث مرات، أولها في واشنطن على مسرح" جريت أريانا".

وشارك "النبوي" في مسلسل ممالك النار، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.

ويذكر أن خالد النبوي يشارك بطولة فيلم "يوم وليلة" مع وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة ‏العيلي وشادي أسعد، إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحي فكري، حيث تدور أحداث الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.
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