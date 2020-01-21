حقوق الإنسان: 10 قتلى و 130 جريحا خلال الاحتجاجات بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، مساء الثلاثاء، مقتل 10 أشخاص وإصابة 130 آخرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدن العراقية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت عمليات بغداد، الثلاثاء، إصابة عدد من القوات الأمنية بأسلحة كاتمة للصوت خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وإنهاء نفوذ إيران.

وقالت عمليات بغداد، في بيان: إنه لليوم الثاني على التوالي تتعرض القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين قرب تقاطع قرطبة إلى هجمات عنيفة أدت إلى جرح عدد كبير.



