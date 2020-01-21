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حقوق الإنسان: 10 قتلى و 130 جريحا خلال الاحتجاجات بالعراق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:57 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، مساء الثلاثاء، مقتل 10 أشخاص وإصابة 130 آخرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدن العراقية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت عمليات بغداد، الثلاثاء، إصابة عدد من القوات الأمنية بأسلحة كاتمة للصوت خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وإنهاء نفوذ إيران.

وقالت عمليات بغداد، في بيان: إنه لليوم الثاني على التوالي تتعرض القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين قرب تقاطع قرطبة إلى هجمات عنيفة أدت إلى جرح عدد كبير.


وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ ليل الأحد تصعيدا كبيرا في الاحتجاجات الشعبية بعد انتهاء المهلة التي منحها المحتجون للحكومة العراقية والأحزاب لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بحل العملية السياسية بشكل كامل وإنهاء النفوذ الإيراني وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تقود البلاد في المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي.

ويتظاهر العراقيون منذ مطلع أكتوبر الماضي ضد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وهيمنة إيران على مراكز صناعة القرار في بغداد.


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الكلمات المفتاحية

قتلى حقوق الانسان جرحى العراق الاحتجاجات

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