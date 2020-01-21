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لأول مرة.. المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض قضية تنظيم ٦٥ وسيد قطب في فيلم وثائقي من إنتاجها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:02 م
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قطب
قطب
أحمد رمضان متولي
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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن قنواتها التلفزيونية ستبدأ في عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقى عن شخصية المرجع الإخوانى سيد قطب، وهو من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة.

 

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الفيلم سيعرض لأول مرة على شاشات التليفزيون ويتعرض وثائقيا لأوراق قضية تنظيم ٦٥ ويحتوى الفيلم على مشاهد درامية مصورة تجسد جزء من تاريخ مصر في تلك المرحلة الزمنية، والفيلم سيناريو وإخراج شريف سعيد، ومعالجة درامية أحمد الدرينى.

 

وأضاف صالح انه سيتم إذاعة الفيلم يوم الأربعاء التاسعة مساءا علي قناة دي ام سي والخميس علي شاشة اكسترا نيوز الساعة السابعة مساءا  كما يتم عرضه في التاسعة مساءا يوم الخميس علي قناة الحياة.

 

 وسيتم تناول الفيلم بالتحليل من خلال البرامج المختلفة مثل برنامج كل يوم علي قناة اون في حلقة يوم الخميس وبرنامج من مصر علي قناة سي بي سي يوم السبت.

 

 وتوجد تنويهات بالمواعيد علي شاشات القنوات المختلفة.

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