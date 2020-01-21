قبل مواجهة مازيمبي.. احذر يازمالك من هذا الرباعي في قمة دوري الأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستضافة منافسه تي بي مازيمبي الكونغولي على ملعب السلام مساء الجمعة المُقبلة ضمن اطار منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام التاسعة من مساء الجمعة المُقبلة التي توافق 24 من يناير الجاري على ملعب ستاد السلام حيث يحتاج الفارس الأبيض إلى نقطة وحيدة من هذا اللقاء لضمان التأهل الرسمي لدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.





احذر يا زمالك من نجوم مازيمبي الخطرين

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز العناصر الخطرة داخل فريق تي بي مازيمبي الكونغولي الذي ضمن التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق النجوم السوداء المجموعة الأولى برصيد برصيد 10 نقاط بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم بريميرو وزيسكو الزامبي ولكل فريق نقطتين وفيما يلي أبرز عناصر القوة لدى ضيوف الزمالك :_





1_ جاكسون موليكا

يعد الاعب الدولي الكونغولي الشاب جاكسون موليكا صاحب الـ20 عام واحداً من أبرز العناصر الهجومية لدى فريق تي بي مازيمبي حيث سجل الاعب 5 أهداف وصنع مثلهم في ثلاثة مباريات خاضها في بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية ومن أهم أهدافه هدفه الثاني في مرمى الزمالك في إفتتاحية مباريات المجموعة الأولى والذي ساهم في خروج النتيجة بثلاثية نظيفة لصالح أصحاب الأرض ، لذا يتعين على الفرنسي باتريس كارتيون التفكير جيداً في كيفية إيقاف خطورة الضيوف التي تتمثل بشكل كبير في هذا الاعب الذي يمتلك مهاراة كبيرة في التسجيل بالإضافة إلى سرعته العالية وقدرته على مراوغة دفاعات الخصوم.





2_ تشيكو أوشيندي وا كوبانزا

يعد المهاجم تشيكو أوشيندي وا كوبانزا أحد أهم العناصر التي يعول عليها المدرب بامفيل ميهايو في قيادة هجوم مازيمبي حيث شارك الاعب في ثلاثة مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرى مما ينذر عن قوة هجومية مميزة للفريق الكونغولي وهوا ما يصعب مأمورية دفاع الأبيض المتمثل في الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش خلال مباراة الجمعة القادمة الحاسمة في صعود أبناء ميت عقبة لدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.





3_ رينفورد كالابا

لاعب الوسط المخضرم رينفورد كالابا صاحب الـ33 هوا أهم عناصر الفريق الكونغولي حيث يدفع به المدرب ميهايو للربط بين وسط الفريق وبين الخط الأمامي ، حيث تمكن الاعب خلال مشاركاته مع بطل الكونغو في مسابقة دوري أبطال أفريقيا من تسجيل هدف وحيد وصناعة خمسة أهداف آخرى.





4_ باتو كابانجو شبح لن ينساه الزمالك

وبالحديث عن العناصر الخطرة داخل تشكيل تي بي مازيمبي فلابد من تسليط الضوء نحو البديل باتو كابانجو الذي شارك بديلا في مباراة الزمالك ضد بطل الكونغو في إفتتاح مباريات الجولة الأولى وحصل على جائزة رجل تلك المباراة ابذي شارك فيها الجناح الأيمن المخضرم بديلًا لشيكو أوشيندي، ليصنع ثلاثة أهداف أنهت اللقاء بثلاثية نظيفة لمصلحة أصحاب الأرض.





الجناح المخضرم نجح في صناعة 5 أهداف في هذه النسخة وهوا ما يبرز نقطة هجومية جيدة يجب على كارتيون التعامل معها لضمان الحد من خطورة مازيمبي على مرمى أبو جبل مساء الجمعة وفك عقدة الفوز التي استمرت طيلة 18 عام.